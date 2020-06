Παράξενα

Παρέα σώθηκε από… ιπτάμενη δεξαμενή (βίντεο)

Πέντε άνθρωποι που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι καφενείου στην Κρήτη, γλίτωσαν για… κλάσματα του δευτερολέπτου!

Το βίντεο-ντοκουμέντο από καφενείο στον Κρουσώνα, στην Κρήτη, κόβει την ανάσα.

Μια παρέα κουβεντιάζει, όταν ξαφνικά όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια... ιπτάμενη δεξαμενή!

Λίγη ώρα πριν τα μέλη του συνεργείου σηκωθούν απο το τραπέζι για να πάνε για δουλειά, είδαν να έρχεται κατά πάνω τους... ουρανοκατέβατο – και μάλιστα από μεγάλο ύψος – ένα μεγάλο ντεπόζιτο, που παρέσυρε ο αέρας!

Για καλή τους τύχη άκουσαν το θόρυβο και σηκώθηκαν έγκαιρα, κάτι που τους έσωσε την ζωή.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο facebook, φαίνεται η καταγραφή από την κάμερα ασφαλείας.

Πηγή: cretalive.gr