Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Κατ’ αρχήν συμφωνία με Αϊτόρ

Η ανακοίνωση της "πράσινης" ΠΑΕ κα το βιογραφικό του 24χρονου άσου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την κατ’ αρχήν συμφωνία της, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση, «τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διευθετηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή».

Ακολούθως, στην ανακοίνωση των «πρασίνων», παρουσιάζεται ένα βιογραφικό σημείωμα του 24χρονου άσου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τβέντε και αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και μπόνους υπογραφής:

«Ο Αϊτόρ γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1996 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Εντάχθηκε από μικρός στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, μετακινήθηκε ως έφηβος στην Εσπανιόλ και επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα για να κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο στη δεύτερη ομάδα των Καταλανών το 2015. Πρόλαβε να φορέσει και τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε αγώνα Κυπέλλου στις 2/12/2015 με αντίπαλο τη Βιγιανοβένσε. Τον Ιανουάριο του 2016 μετακόμισε στη Βιγιαρεάλ και έπαιξε κυρίως στη δεύτερη ομάδα. Το 2017 μετακόμισε στη Σεβίλλη, παίζοντας πάλι στη δεύτερη ομάδα. Τελικά στα 22 του επέλεξε να φύγει από την Ισπανία, αποδεχόμενος την πρόταση της ολλανδικής Τβέντε. Έκανε δύο πολύ καλές σεζόν. Την πρώτη ήταν ο καλύτερος παίκτης της (σκόραρε 13 φορές), οδηγώντας την στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν και πάλι βασικός, σκοράροντας 7 φορές σε 21 συμμετοχές».?