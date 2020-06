Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τοπικά έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται σε διάφορες περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές

Γενικά αίθριος θα είναι την Τρίτη ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, στα κεντρικά και βόρεια δε και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στα νότια έως 5 μποφόρ, βαθμιαία στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε πυρηνοτρήτης στην ελιά. Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων μεσοπρώιμων περιοχών η πτήση των ακμαίων της καρπόβιας γενιάς ξεκίνησε μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και εξελίσσεται με μέτριους πληθυσμούς. Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στους νεαρούς καρπούς.

Οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα και προκαλούν πρώιμη καρπόπτωση. Στις μεσοπρώιμες περιοχές συστήνεται καταπολέμηση κατά των νεαρών προνυμφών της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη στο διάστημα 6 – 8 Ιουνίου με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Μεσοπρώιμες περιοχές Π.Ε. Χανίων: 8 - 10 Ιουνίου.

Σε ελαιώνες μέτριας καρποφορίας συστήνεται επανάληψη της επέμβασης. Η επέμβαση αυτή είναι αποτελεσματική και κατά του ρυγχίτη ενώ μειώνει σημαντικά και τον πληθυσμό της πρώτης γενεάς του δάκου που βρίσκεται στον ελαιώνα και δεν έχει ακόμη αρχίσει να ωοτοκεί στους καρπούς. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: