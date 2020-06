Κοινωνία

Αεροδρόμιο “Μακεδονία”: Ανοίγει 15 Ιουνίου για πτήσεις εξωτερικού

Υπό επεξεργασία τα πρωτόκολλα για μέτρα, κανόνες και οδηγίες. Τι δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Πως σχολίασε το περιστατικό στην Μύκονο.

Από την άλλη Δευτέρα 15 Ιουνίου το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης θα ανοίξει πάλι, κατ’ εξαίρεση, ενώ όλα τα άλλα θα ανοίξουν την 1η Ιουλίου, ύστερα από τρεις μήνες, για τις απευθείας πτήσεις εξωτερικού και αυτό θα γίνει με όρους δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν κάνει εκπτώσεις στην τήρηση αυτών των όρων.

«Η Θεσσαλονίκη αποτελεί υψηλής προτεραιότητας στοίχημα για την κυβέρνηση σε σχέση με τον τουρισμό, όπως συνολικά η Βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο υφυπουργός πριν την έναρξη σύσκεψης με τους υπεύθυνους της Fraport στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, και υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι έτοιμα όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα που αφορούν διαδικασίες, μέτρα, κανόνες, οδηγίες, σε σχέση με όλα τα διαφορετικά σενάρια που μπορούν να “τρέξουν”.

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία, θα πρέπει να παραμείνουμε όλοι σε εγρήγορση και να συνειδητοποιήσουμε όλοι το εξής: Αν ο καθένας από μας κάνει αυτό που πρέπει σε σχέση με τις οδηγίες, σε σχέση με τα μέτρα, σε σχέση με τους κανόνες που έχουμε θέσει, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Το κράτος, σε κάθε περίπτωση, θα κάνει αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει και με τις διαδικασίες που πρέπει», επισήμανε.

Σε ερώτηση τι πρωτόκολλα θα εφαρμοστούν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” τόνισε ότι δεν υπάρχουν οριζόντια πρωτόκολλα και οριζόντιες διαδικασίες- και ανάλογα με τους αλγόριθμους που τρέχουν και τι θα συναντήσουμε σε όλη τη χώρα προκύπτουν και τα ανάλογα πρωτόκολλα. Ζήτησε να κάνουμε υπομονή, λέγοντας ότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά και από το υπουργείο Υγείας και από το υπουργείο Τουρισμού και ταυτόχρονα παρατηρείται, σε συνεργασία με τους λοιμωξιολόγους, ό,τι γίνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και χώρες με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον που είναι εκτός Ευρώπης.

«Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το αεροδρόμιο “Μακεδονία” και 1η Ιουλίου θα είμαστε έτοιμοι σε όλη τη χώρα να υποδεχτούμε με όρους ασφάλειας και για τους ταξιδιώτες, αλλά κυρίως για τους Έλληνες πολίτες, για τον γενικό πληθυσμό, και να προχωρήσουμε βήμα- βήμα σε όλη αυτή τη διαδικασία», επισήμανε.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν περιοχές που να φαντάζουν εκτός νόμου»

Σε ερώτηση για το περιστατικό στη Μύκονο ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε ότι «η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι θέλει να ενισχύσει και να στηρίξει το άνοιγμα της αγοράς, αλλά το άνοιγμα της αγοράς γίνεται με κανόνες και αυτοί οι κανόνες είναι αδιαπραγμάτευτοι, είναι κανόνες που θα πρέπει όλοι να τους τηρήσουμε».

«Δεν μπορούν να υπάρχουν περιοχές που να φαντάζουν ότι είναι εκτός νόμου ή εκτός διαδικασιών. Αυτό δεν είναι επιτρεπτό, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία και το βασικότερο από όλα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε άπαντες ότι οι νόμοι, οι κανόνες, οι οδηγίες είναι για να τους ακολουθούμε όλοι», είπε ο υφυπουργός και συνέχισε: «Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι επιχειρηματίες ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μην τηρηθούν πρωτόκολλα, να μην τηρηθούν διαδικασίες και να έχουμε προβλήματα. Αυτό θα είναι σε κάθε περίπτωση εις βάρος της ίδιας της αγοράς. Άρα, όλοι ακολουθούμε πρωτόκολλα, κανόνες και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να εξαιρείται από αυτό».

Από την πλευρά της Fraport, o Ηλίας Μαραγκάκης, γενικός διευθυντής επιχειρησιακής λειτουργίας, είπε ότι ο σκοπός είναι κοινός, ο στόχος είναι κοινός, δηλαδή αεροδρόμια ασφαλή, αεροδρόμια που φημίζονται για την ασφάλεια τους για τα πρωτόκολλα τους και από τις 15 Ιουνίου περιμένουν πολλές πτήσεις εξωτερικού. Τόνισε πως τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Fraport στα αεροδρόμια είναι όχι μόνο τα εθνικά του ΕΟΔΥ, αλλά και του ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια πτήσεων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμη και η νέα πτέρυγα που τώρα ολοκληρώθηκε και πλέον μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 20.000.000 επιβάτες τον χρόνο, ενώ μέχρι τώρα έφτανε γύρω στους 7.000.000 επιβάτες.