Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με 10ετές ομόλογο

Σε νέα έξοδο στις αγορές με 10ετές ομόλογο προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω πανδημίας.

Η έκδοση θα γίνει εκτός απροόπτου αύριο Τρίτη, τη στιγμή που το κλίμα γύρω από τα ελληνικά ομόλογα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, καθώς με την στήριξη του νέου QE της ΕΚΤ και του σχεδίου που ανακοίνωσε η Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν σημειώσει βουτιά σε χαμηλά τριών μηνών, και μάλιστα σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτές των ιταλικών ομολόγων.

Την έκδοση θα «τρέξουν« οι έξι διεθνείς τράπεζες οποίες έχουν οριστεί κύριοι ανάδοχοι , BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank,HSBC και J.P. Morgan, ενώ ο νέος 10ετής τίτλος θα έχει ωρίμανση τον Ιούνιο του 2030.

Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου (λήξης 2029, το οποίο εκδόθηκε πέρσι) διαμορφώνεται στο 1,38% και σύμφωνα με πηγές της αγοράς το νέο 10ετές θα μπορεί να πετύχει μία απόδοση κοντά στο 1.5% ενώ το ποσό άντλησης αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 2,5 δις. ευρώ ανάλογα με τη ζήτηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά και την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το έκτακτο QE (PEPP) κατά 600 δισ. ευρώ φέρνοντας το συνολικό του μέγεθος στο 1,35 δισ. ευρώ, αυτό σημαίνει αυτομάτως πως θα αγοράσει ακόμη περισσότερα ελληνικά ομόλογα. Από τα 15-16 δισ. ευρώ που θα αγόραζε εάν το PEPP παρέμενε στα 750 δισ., πλέον, σύμφωνα και με πηγές της αγοράς, θα μπορεί να αγοράσει ελληνικούς τίτλους ύψους 27 δισ. ευρώ.

Έτσι, η ΕΚΤ θα καλύψει πλήρως την εκδοτική δραστηριότητα του Ελληνικού Δημοσίου φέτος αλλά και την επόμενη χρονιά (στα 8-9 δισ. ευρώ εκτιμώνται οι συνολικές εκδόσεις ελληνικών ομολόγων φέτος), στηρίζοντας έτσι το κόστος δανεισμού της χώρας και τα spreads.