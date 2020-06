Οικονομία

Θεοχάρης: αήθης επίθεση στον Τουρισμό από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η επίθεση στον Τουρισμό, είναι επίθεση σε κάθε άνεργο που προσπαθεί να βρει δουλειά και σε κάθε επιχείρηση που προσπαθεί να ανοίξει, δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης «με αφορμή τις συκοφαντικές για τον ελληνικό τουρισμό ειδήσεις τις οποίες διακινεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης», όπως τις χαρακτηρίζει.

Ο κ. Θεοχάρης, σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι «η αήθης επίθεση στον τουρισμό είναι μια επίθεση σε κάθε άνεργο που προσπαθεί να βρει δουλειά και σε κάθε επιχείρηση που προσπαθεί να ανοίξει για να βοηθήσει τη χώρα μέσα σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Τσίπρας να προσπαθεί να συκοφαντήσει τον ελληνικό τουρισμό ώστε να μην έρθει η ανάκαμψη στη χώρα μόνο και μόνο για να πετύχει εκείνος τους μικροπολιτικούς του σκοπούς».

Ο υπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι «η Marketing Greece έχει μέτοχο το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) κατά 17%. Ιδρύθηκε με νόμο του ελληνικού κράτους. Το ΞΕΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή φορέας του Δημοσίου. Η Marketing Greece δεν είναι μία ιδιωτική εταιρεία, είναι ένας κοινωνικός εταίρος στον τομέα του μάρκετινγκ, ο οποίος βοηθά με τις δικές του δυνάμεις, παίρνοντας χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να συμβάλει στην ένωση όλων των δυνάμεων προς όφελος του ελληνικού τουρισμού».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης τόνισε επίσης ότι «δεν είναι δυνατό μια σοβαρή αντιπολίτευση να υιοθετεί τα ψέματα που η ίδια διακινεί. Δεν είναι δυνατό να επιτίθεται σε δημιουργούς, κατηγορώντας τους ότι έκλεψαν μια ιδέα. Αλλά όλα αυτά είναι πολιτική πρακτική του κ. Τσίπρα, ο οποίος είπε πως “ο κ. Μητσοτάκης έφερε την ύφεση πριν τον κορωνοϊό”. Ήλπιζε, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας, ότι η χώρα θα αποτύχει στην υγεία ώστε να αποκομίσει οφέλη. Το ίδιο κάνει και τώρα που ελπίζει ότι η κυβέρνηση θα αποτύχει στην οικονομία για να ωφεληθεί ο ίδιος και η παράταξή του».

Ακολούθως, ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε με έμφαση ότι «η αήθης επίθεση στον τουρισμό είναι μια επίθεση σε κάθε άνεργο που προσπαθεί να βρει δουλειά και σε κάθε επιχείρηση που μέσα σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον προσπαθεί να ανοίξει για να βοηθήσει τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Τσίπρας να προσπαθεί να συκοφαντήσει τον ελληνικό τουρισμό, το ελληνικό τουριστικό προϊόν, ώστε να μην έρθει η ανάκαμψη στη χώρα για να πετύχει τους μικροπολιτικούς του σκοπούς. Σε τόσο χαμηλό επίπεδο δεν είχε πέσει ούτε στην περίοδο 2012-2015. Πρόκειται για μια στείρα κριτική χωρίς προτάσεις, βασισμένη σε ψεύδη».

Ολοκληρώνοντας την κριτική του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χάρης Θεοχάρης διατύπωσε τη γενικότερη κρίση ότι «το βασικό θέμα που αυτή τη στιγμή βλέπουμε, είναι μια αντιπολίτευση που ευτελίζεται - ακόμα και με τους δικούς της όρους».