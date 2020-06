Οικονομία

Στην... “πρίζα” η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

“Πέφτουν” οι υπογραφές παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπογράφονται την Τετάρτη στο Ηράκλειο οι συμβάσεις για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη. Ο υπουργός θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη στην Κρήτη, προκειμένου να επισκεφθεί τη νήσο Χρυσή, νοτίως της Ιεράπετρας, που ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και να οριστικοποιήσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τα μέτρα αποτροπής της περαιτέρω υποβάθμισής της.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου, ο κ. Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά και τη γενική γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, θα παραστεί στην εκδήλωση υπογραφής των συμβάσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική.

Πρόκειται όπως τονίζει το ΥΠΕΝ για εμβληματικό έργο εθνικής σημασίας, καθώς η σχεδιαζόμενη ολοκλήρωσή του το 2023, θα οδηγήσει σε μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος από το κλείσιμο των ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο νησί, επιτρέποντας παράλληλα την αξιοποίηση και του μεγάλου δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτει. Πέραν των περιβαλλοντικών οφελών, υπάρχει και οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά όλης της χώρας, καθώς η περάτωση της εν λόγω διασύνδεσης θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 400 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσω της δραστικής μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής είναι η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη Interconnection». Ανάδοχοι των συμβάσεων για τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης, ύψους 615 εκατ. ευρώ, είναι οι εταιρείες Ελληνικά Καλώδια-ΝΚΤ, Prysmian και Nexans ενώ ανάδοχος της σύμβασης για τους σταθμούς μετατροπής, ύψους 370 εκατ. ευρώ, είναι η κοινοπραξία Siemens-ΤΕΡΝΑ (μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Αύριο Τρίτη, ο κ. Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη του υπουργείου και τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης -και υπεύθυνη για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων του υπουργείου στα θέματα δασικής πολιτικής- Μαρία Κοζυράκη, θα επισκεφθεί τη νήσο Χρυσή, που ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000, το κοινώς γνωστό Γαϊδουρονήσι, νοτίως της Ιεράπετρας.

Σκοπός της επίσκεψης είναι ο συντονισμός και η ανάληψη θεσμικής πρωτοβουλίας από το υπουργείο για την αποφυγή και αποτροπή της συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Χρυσής που παρατηρείται έντονα στο νησί την τελευταία δεκαετία. Γι΄αυτόν τον λόγο, τον υπουργό θα ξεναγήσουν στο νησί και οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που εκπόνησαν την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Σε αυτήν περιγράφονται και αναλύονται τόσο η προβληματική εικόνα του νησιού, όσο και οι αναγκαίες δράσεις αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στη Χρυσή.

Την επόμενη ημέρα το πρωί, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο κ. Χατζηδάκης, θα παραστεί σε σύσκεψη στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο Ηράκλειο, με θέμα το 3ετές Σχέδιο Διαχείρισης για τη Νήσο Χρυσή. Ο κ. Χατζηδάκης θα συζητήσει εκτενώς για το χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων και δράσεων για τη διάσωση της Χρυσής. Στόχος η κοινή δέσμευση και συμφωνία όλων των συναρμόδιων φορέων και οργανισμών για τη Χρυσή, που θα αποτελεί και το περιεχόμενο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ακολουθήσει αυτής της σύσκεψης- διαβούλευσης.

Στη σύσκεψη θα μετέχουν και οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, της Κτηματικής Υπηρεσίας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας.