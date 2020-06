Αθλητικά

Ο Ντιμπάλα μίλησε για την περιπέτεια του με τον κορονοϊό

Ο Αργεντινός σταρ της Γιουβέντους, προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και πέρασε δύσκολες ώρες, χωρίς ακόμη να έχει επανέλθει στο 100%.

Το τελευταίο τρίμηνο, ο κορονοϊός έχει προσβάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές ανά την υφήλιο. Ένας απ΄ αυτούς, ήταν και ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος αποθεραπεύθηκε. Ο 26χρονος Αργεντινός της Γιουβέντους, νίκησε σε φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώθηκε από την FIFA μέσω βιντεοπαιχνιδιού, με 2-0 τον άσο της Τότεναμ, Ντελε Αλι και λίγο αργότερα μίλησε στο «Sky Italia».

«Ναι, είχα τον κορονοϊό, αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Δεν είμαι στο 100%, αλλά είμαι καλά», είπε χαρακτηριστικά ο έμπειρος μεσοεπιθετικός και πρόσθεσε, «αρχίσαμε προπονήσεις. Το ποδόσφαιρο επιστρέφει και σύντομα θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Ελπίζω να μπορούμε να διασκεδάσουμε εμείς και να διασκεδάσουμε τους φιλάθλους. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο, γιατί θα έχουμε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, και άνθρωποι σαν εμάς που αγαπούν αυτό το υπέροχο άθλημα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν ένα διαφορετικό παιχνίδι κάθε ημέρα».