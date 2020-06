Κόσμος

Λιβύη: η Ρωσία υποστηρίζει την ειρηνευτική πρωτοβουλία της Αιγύπτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία συμπεριλαμβάνεται στα κράτη που στηρίζουν τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό του Χαλίφα Χάφταρ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι μια νέα αιγυπτιακή ειρηνευτική πρωτοβουλία για τη Λιβύη πρέπει να είναι το κύριο φόρουμ που θα αποφασίσει το μέλλον της χώρας.

Χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις που υπέβαλε το Κάιρο περιεκτικές, η Μόσχα είπε πως μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τις οφειλόμενες επί μακρόν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντίπαλες πλευρές στη Λιβύη.

Η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος στηρίζουν τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) στο ανατολικό τμήμα της χώρας, του οποίου ηγείται ο διοικητής Χαλίφα Χάφταρ και ο οποίος υπέστη μια σειρά ξαφνικών ανατροπών την τελευταία εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ανακοίνωσε το Σάββατο μια νέα πρωτοβουλία για τη Λιβύη, στο πλαίσιο της οποίας προτείνεται ένα αιρετό συμβούλιο ηγεσίας και κατάπαυση του πυρός από σήμερα.