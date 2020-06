Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα – Ευρώπη: Τα lockdown μπορεί να έχουν αποτρέψει έως και 3 εκατ. θανάτους

Έρευνα μοντελοποίησης του Imperial College, για την επίδραση του lockdown σε 11 χώρες...

Τα ευρείας κλίμακας lockdown, περιλαμβανομένου του κλεισίματος καταστημάτων και σχολείων, έχουν μειώσει τους ρυθμούς μετάδοσης της COVID-19 στην Ευρώπη αρκετά ώστε να ελεγχθεί η εξάπλωσή του και μπορεί να έχουν αποτρέψει έως και περισσότερους από τρία εκατομμύρια θανάτους, όπως ανέφεραν ερευνητές σήμερα.

Σε μια έρευνα μοντελοποίησης για την επίδραση του lockdown σε 11 χώρες, επιστήμονες του Ιμπίριαλ Κόλετζ (Imperial College) του Λονδίνου ανέφεραν πως τα δρακόντεια μέτρα, που επιβλήθηκαν στην πλειονότητά τους τον Μάρτιο, είχαν ένα «σημαντικό αποτέλεσμα» και βοήθησαν ώστε ο ρυθμός αναπαραγωγής της μόλυνσης να πέσει κάτω από το ένα έως τις αρχές Μαΐου.

Ο ρυθμός αναπαραγωγής, ή η τιμή R, μετρά τον μέσο αριθμό των ανθρώπων στους οποίους θα μεταδώσει την ασθένεια κάποιος ο οποίος έχει προσβληθεί. Μία τιμή του R πάνω από 1 μπορεί να οδηγήσει σε εκθετική αύξηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας του Ιμπίριαλ έως τις αρχές Μαΐου, από 12 έως 15 εκατομμύρια άνθρωποι σε 11 χώρες --Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία-- είχαν μολυνθεί από την COVID-19.

Συγκρίνοντας τον αριθμό των καταμετρηθέντων θανάτων με τους θανάτους που προέβλεπε το μοντέλο τους αν δεν είχαν ληφθεί μέτρα lockdown, βρήκαν ότι περίπου 3,1 εκατομμύρια θάνατοι αποφεύχθηκαν.

«Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας αυτών των παρεμβάσεων είναι σημαντική, δεδομένου του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπού τους, και μπορεί να δείχνουν ποια πορεία δράσης χρειάζεται προκειμένου να διατηρηθεί ο έλεγχος», ανέφεραν οι ερευνητές σε μια σύνοψη των ευρημάτων τους.

Δεύτερη έρευνα στις ΗΠΑ

Δεύτερη μελέτη επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δημοσιεύθηκε μαζί με εκείνην του Ιμπίριαλ στο περιοδικό Nature, εκτίμησε πως οι πολιτικές lockdown κατά της μόλυνσης που εφαρμόστηκαν στην Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία, στο Ιράν, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες απέτρεψαν ή καθυστέρησαν περίπου 530 εκατομμύρια κρούσματα COVID-19.

Επικεντρώνοντας την ανάλυσή της σε αυτές τις έξι χώρες, η ερευνητική ομάδα των ΗΠΑ συνέκρινε τους ρυθμούς αύξησης της μόλυνσης πριν και μετά την εφαρμογή τουλάχιστον 1.700 τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών που σχεδιάστηκαν προκειμένου να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την εξάπλωση της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2.

Βρήκαν ότι χωρίς την εφαρμογή πολιτικών κατά της μόλυνσης, οι αρχικοί ρυθμοί μόλυνσης του SARS-CoV-2 αυξάνονταν κατά 68% την ημέρα στο Ιράν και 38% κατά μέσο όρο την ημέρα στις άλλες πέντε χώρες.

Χρησιμοποιώντας οικονομετρικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αποτίμηση οικονομικών πολιτικών, βρήκαν ότι τα lockdown επιβράδυναν τον ρυθμό μετάδοσης με «μετρήσιμα επωφελή υγειονομικά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις».