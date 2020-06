Οικονομία

Πετρέλαιο: αντιμέτωπες με το “πρόβλημα του Πινόκιο”, Ριάντ και η Μόσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι διαβεβαιώσεις ζήτησαν και πήραν η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία...

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα σταθερά, κόντρα στη νευρικότητα που επικρατεί στις αγορές μετοχών. Το μπρεντ με άνοδο μεγαλύτερη του 1% σκαρφαλώνει στα 42,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύεται 0,7% στα 39,81 δολάρια το βαρέλι. Την ώθηση δίνει η συμφωνία των μελών του ΟΠΕΚ με τη Ρωσία (OPEC+) να παρατείνουν κατά έναν μήνα τις σχεδιαζόμενες περικοπές στην παραγωγή. Γιατί όμως αυτή άργησε τόσο;

Όλα φαίνονταν να είναι έτοιμα ήδη από τον Μάιο. Αλλά οι διαπραγματεύσεις στράβωσαν όταν η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία ανακάλυψαν σε ποιο βαθμό οι σύμμαχοί τους «έκλεβαν», δηλαδή ψεύδονταν σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στα όρια της συμφωνίας των περικοπών.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Bloomberg σε ιδιωτικές συνομιλίες στις 28 Μαΐου ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας, Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν και ο Ρώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Νόβακ έκλεισαν το deal της παράτασης των περικοπών για έναν μήνα. Ο Νόβακ συμφώνησε να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με όλα τα μέλη της συμμαχίας, ώστε να δοθεί το οριστικό «ναι». Μία ημέρα αργότερα ωστόσο όλα άλλαξαν όταν δημοσιεύθηκαν τα στοιχειά του ΟΠΕΚ για τα επίπεδα παραγωγής, τα οποία έδειξαν ότι η Ανγκόλα, το Ιράκ, το Καζακστάν και η Νιγηρία δεν συμμορφώνονταν στις δεσμεύσεις τους. Η Βαγδάτη ήταν ο μεγαλύτερος παραβάτης.

Δεν πρόκειται για νέο φαινόμενο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν καθιερώθηκε σύστημα ποσοστώσεων στην παραγωγή, κάποιοι ήθελαν ως «λαθρεπιβάτες» (free riders) να επωφεληθούν από τη συμμόρφωση των άλλων. Χωρίς οι ίδιοι να μειώνουν την προσφορά, έβλεπαν την προσφορά να ανεβαίνει χάρη στις μειώσεις παραγωγής, που έκαναν τα υπόλοιπα μέλη. Στους κόλπους του ΟΠΕΚ είναι γνωστό ως «το πρόβλημα του Πινόκιο».

Ύστερα από μία εβδομάδα δραματικών διαβουλεύσεων οι 4 παραβάτες έδωσαν τις διαβεβαιώσεις που επιθυμούσαν το Ριάντ και η Μόσχα. Τώρα μένει να φανεί εάν θα... μεγαλώσει και πάλι η μύτη τους.