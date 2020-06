Κοινωνία

Εμπρησμός σε κτίριο – εγκλωβίστηκε γυναίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30 σε κτίριο όπου στεγάζεται εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την έκρηξη ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά από την οποία γέμισε καπνούς το εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία και επιχείρησαν πέντε οχήματα με 12 άνδρες.

Μία γυναίκα, προφανώς εργαζόμενη, που βρίσκονταν στο εσωτερικό των γραφείων ανέβηκε στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου προκειμένου να βγει καταφύγιο, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε και των πυκνών καπνών. Εκεί μετά από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια από τους πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Άγνωστοι σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (γκαζακια) στην είσοδο της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον 3ο όροφο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι η πρώτη φορά που είχε αποτελέσει στόχο καθώς και στο παρελθόν είχε σημειωθεί ανάλογη επίθεση.

Πηγή: grtimes.gr