Λαϊκό προσκύνημα στο Χιούστον για τον Τζορτζ Φλόιντ

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του την Τρίτη. Θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του...

Του Θανάση Τσίτσα

Στο Χιούστον του Τέξας, την πόλη που μεγάλωσε και έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του, ξεκίνησε το τρίτο και τελευταίο λαϊκό προσκήνυμα για τον ΤζορτΖ Φλοιντ. Χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής σε μια πολιτική, όπως εξελίσσεται, κηδεία στην οποία αναμένεται να παραβρεθεί και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν. Αύριο σε στενό κύκλο ο Φλόιντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του.

Στον ΟΗΕ η δολοφονία Φλόιντ

Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ σε μια προσπάθεια να διεθνοποιήσει το ζήτημα της δολοφονίας του ζήτησε την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διερευνηθεί ο θάνατος και να υποστηρίξουν τις κατηγορίες εναντίον των κατηγορούμενων αστυνομικών και τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για την αναμόρφωση της αστυνομίας στην χωρα

Πιέζουν τον Τραμπ να μιλήσει στον αμερικανικό λαό

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο μαζικών ειρηνικών διαδηλώσεων στις ΗΠΑ, το επιτελειο του Λευκού Οίκου εξετάζει, υπο το βάρος μιας σφοδρής κριτικής απο το εσωτερικό του κόμματος και τους στρατιωτικούς, αλλά και υπο το βάρος των νέων δημοσκοπήσεων που δειχνουν τον Τραμπ να υπολείπεται του Τζο Μπαιντεν απο 8-10 μονάδες, ενα σχέδιο ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να μιλησει σε ενωτικούς τόνους, αυτήν την εβδομάδα στο αμερικανικό έθνος.