“Σουρωτήρι” έκαναν και πάλι το Αιγαίο οι Τούρκοι

Νέο μπαράζ προκλήσεων στον αέρα του Αρχιπελάγους...

Σε 37 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν έξι τουρκικά αεροσκάφη τη Δευτέρα, σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη (τρία CN-235, δύο F-16 και ένα ελικόπτερο) προέβησαν επίσης σε έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.