Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Αύξηση των κρουσμάτων και των νεκρών

Το 70% των νέων κρουσμάτων καταγράφεται και πάλι στην περιφέρεια της Λομβαρδίας...

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 235.278. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.964. Παράλληλα, 166.584 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 234.998 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.899 άνθρωποι ενώ 165.837 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 65 άνθρωποι και καταγράφηκαν 280 νέα κρούσματα. 747 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 283 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 4.729 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 29.718 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση: νόσησαν 83 περισσότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 12 περισσότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 12.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι το 70% των νέων κρουσμάτων καταγράφεται και πάλι στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο. Οι αρμόδιες αρχές, όμως, επαναλαμβάνουν ότι έστω και αν παρατηρούνται κάποιες αυξομειώσεις, η γενική πορεία των κρουσμάτων, όπως και του αριθμού των νεκρών, συνεχίζει να παρουσιάζει μείωση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα της εταιρίας Euromedia Research, o δείκτης εμπιστοσύνης των πολιτών, στον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε περιορίζεται στο 43,4%, ενώ στο σύνολο της κυβέρνησης στο 34,2%. Πολλοί αναλυτές τονίζουν ότι τα ποσοστά αυτά οφείλονται και στο ότι τα οικονομικά βοηθήματα που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση της Ρώμης, σε εργαζόμενους, άνεργους και επιχειρήσεις, δεν καταβλήθηκαν αμέσως και ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν νευρικότητα και απογοήτευση σε πολλούς Ιταλούς.