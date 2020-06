Οικονομία

Ζησιμόπουλος στον ΑΝΤ1: ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν μαγαζιά στη Μύκονο (βίντεο)

Ο γραμματέας Εστίασης και Διασκέδασης Μυκόνου, ξεκαθάρισε πως η υγεία προηγείται, αλλά δεν είναι εφικτό να λειτουργήσουν κάποια καταστήματα με τα ισχύοντα μέτρα.​