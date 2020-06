Οικονομία

Κέρδισαν το στοίχημα του τριημέρου οι επαγγελματίες του τουρισμού στην Ερμιονίδα (βίντεο)

Την ίδια ώρα σε αναμονή για τη σταδιακή αποσυμφόρηση της δομής στο Κρανίδι, βρίσκονται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.​