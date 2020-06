Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων

Ο COVID-19 υποχωρει σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ.

Άλλοι 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες 24 ώρες, στον χαμηλότερο έως τώρα ημερήσιο απολογισμό για τη χώρα από τις 22 Μαρτίου, την παραμονή της λήψης έκτακτων περιοριστικών μέτρων.

Συνολικά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό ανέρχονται στους 40.597. Τα κρούσματα φτάνουν συνολικά τα 287.399, αφού σήμερα αναφέρθηκαν άλλα 1.205.

Στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος επί δύο συνεχόμενες ημέρες.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, είπε ότι ο ρυθμός μετάδοσης του ιού (R) είναι κάτω από το 1, κάτι που σημαίνει ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων θα συνεχίσει να μειώνεται. «Ο κορονοϊός υποχωρεί σε όλη τη χώρα», είπε.

Ο Χάνκοκ πρόσθεσε ότι η επιδημία τίθεται υπό έλεγχο και στους οίκους ευγηρίας και στα άλλα προνοιακά ιδρύματα για ενηλίκους, χάρη στα μέτρα που υιοθέτησε η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες.