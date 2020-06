Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Περισσότερα από 7 εκατ. κρούσματα παγκοσμίως

Περισσότερα από 7 εκατομμύρια κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί επισήμως στον κόσμο, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με καταμέτρηση που πραγματοποίησε το Γαλλικό Πρακτορείο από επίσημες πηγές.

Τουλάχιστον 7.003.851 κρούσματα μόλυνσης, ανάμεσά τους 402.867 θάνατοι, έχουν καταγραφεί, κυρίως στην Ευρώπη, την ήπειρο που έχει πληγεί περισσότερο με 2.275.305 κρούσματα και 183.542 θανάτους, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες (1.942.363 κρούσματα, από τα οποία 110.514 θάνατοι). Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στον κόσμο διπλασιάσθηκε μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα και περισσότερα από ένα εκατομμύριο νέα κρούσματα Covid-19 καταγράφηκαν επισήμως τις εννέα τελευταίες ημέρες.

Ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων δεν αντανακλά παρά ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των μολύνσεων, καθώς πολλές χώρες δεν κάνουν τεστ παρά μόνο στα σοβαρά κρούσματα.