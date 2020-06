Αθλητικά

Τζόρνταν για ρατσισμό: Αρρωσταίνει η ψυχή σου…

Ο θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού, έστειλε μήνυμα σε όσους επιτρέπουν τη φυλετική αδικία, «αντιμετωπίστε τους δαίμονες σας…».

Ο Μάικλ Τζόρνταν προκάλεσε όσους επιτρέπουν τη φυλετική αδικία, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη δωρεά του (σ.σ. 100εκ. δολάρια) στη «μάχη» κατά του ρατσισμού.

«Αντιμετωπίστε τους δαίμονες σας. Απλώστε το χέρι σας. Κατανοήστε τις ανισότητες», υπογράμμισε ο «αέρινος» σε συνέντευξή του στη «The Charlotte Observer», προσθέτοντας, «Έχουμε ξυλοκοπηθεί (ως Αφροαμερικανοί) για πολλά χρόνια. Αρρωσταίνει η ψυχή σου. Δεν μπορείς να το αποδεχτείς πια. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι ως κοινωνία σχετικά με τη φυλή».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (5/6) γνωστοποιήθηκε η σπουδαία κίνηση του Μάικλ Τζόρνταν, σε συνεργασία με το «Jordan Brand». Ο «ζωντανός θρύλος» του παγκόσμιου μπάσκετ στάθηκε στο πλευρό όλων εκείνων που μάχονται κατά των φυλετικών διακρίσεων, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, δωρίζοντας 100 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα δέκα χρόνια σε δράσεις για τη φυλετική ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη πρόσβαση στην εκπαίδευση.