Κόσμος

Υπόθεση Επστάιν: κατάθεση από τον πρίγκιπα Άντριου θέλουν οι Αμερικανοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πάμπλουτος Τζέφρι Επστάιν πέθανε στη φυλακή ενώ περίμενε να δικαστεί για σωματεμπορία ανηλίκων...

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θέλει να πάρει κατάθεση από τον πρίγκιπα Άντριου, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών του Τζέφρι Επστάιν, του πάμπλουτου χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή ενώ περίμενε να δικαστεί για τις κατηγορίες της σωματεμπορίας ανηλίκων, ανέφεραν, την Δευτέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η Ουάσινγκτον θέλει να ρωτήσει τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ για τη σχέση του με τον Επστάιν, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Προηγήθηκε και δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έστειλε στο Λονδίνο αίτημα με βάση τη συμφωνία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών (MLAT), η οποία χρησιμοποιείται σε εισαγγελικές έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν υλικό και πληροφορίες από άλλες χώρες, όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ αστυνομιών.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης απέφυγε, πάντως, να σχολιάσει το θέμα. Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας απάντησε πως δεν σχολιάζει την ύπαρξη τυχόν αιτημάτων με βάση τη MLAT.

Ο 60χρονος Άντριου δεν είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση. Τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα δημόσια καθήκοντά του λόγω της φρενίτιδας που προκάλεσε η σχέση του με τον Επστάιν και δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει στις έρευνές τους τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αν χρειαστεί. Ωστόσο τον Μάρτιο ο δικηγόρος Τζέφρι Μπέρμαν από το Μανχάταν είπε ότι παρά τη δημόσια δέσμευσή του για συνεργασία, ο πρίγκιπας «έκλεισε την πόρτα» και το δικηγορικό γραφείο του «εξετάζει τις επιλογές του».

Οι δικηγόροι του Άντριου από την πλευρά τους διέψευσαν ότι ο πρίγκιπας αρνείται να συνεργαστεί με την αμερικανική δικαιοσύνη. «Ο Δούκας της Υόρκης πρόσφερε τουλάχιστον τρεις φορές τη βοήθειά του ως μάρτυρας στο υπουργείο Δικαιοσύνης» ανέφερε το δικηγορικό γραφείο Μπλάκφορντς που τον εκπροσωπεί. «Δυστυχώς, το υπουργείο Δικαιοσύνης (των ΗΠΑ) αντέδρασε στις δύο πρώτες προσφορές παραβιάζοντας τους δικούς του κανόνες περί εμπιστευτικότητας και ισχυριζόμενο ότι ο Δούκας προσέφερε μηδενική συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως επιζητούν τη δημοσιότητα αντί να δεχτούν τη βοήθεια που τους προσφέρεται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αν εγκριθεί το αίτημα δικαστικής συνδρομής, οι Αμερικανοί εισαγγελείς μπορεί να ζητήσουν από τον Άντριου να καταθέσει οικειοθελώς ή ακόμη και να τον αναγκάσουν να παραστεί σε δικαστήριο για να παράσχει πληροφορίες σε ένορκη κατάθεση.

Η έρευνα του FBI επικεντρώνεται στη Βρετανίδα κοσμική Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Επστάιν για πολλά χρόνια, καθώς και άλλους που διευκόλυναν τη στρατολόγηση και την κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών. Η Μάξγουελ αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της. Επί του παρόντος είναι άγνωστο το πού βρίσκεται.