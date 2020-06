Αθλητικά

Η Λαμία” βύθισε” τον Παναιτωλικό

Η Λαμία πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο κι έπιασε τη Λάρισα στην τρίτη θέση της κατάταξης των play out.

Νικηφόρα άρχισε η Λαμία τις υποχρεώσεις της στα Play Out της Super League. H ομάδα του Άκη Μάντζιου υπερασπίστηκε (2-0) την έδρα της, απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον Λεονάρντο Βιγιάλμπ να ανοίγει το σκορ στο 29΄ και τον Μπιανκόνι να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 78΄. Με το σημερινό «τρίποντο» η Λαμία «έπιασε» την Λάρισα στην τρίτη θέση της κατάταξης των Play Out, ενώ δεν επέτρεψε στον Παναιτωλικό ν΄ αποσπασθεί από τον ουραγό Πανιώνιο.

Η Λαμία μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, είχε την κατοχή της μπάλας και αφού άντεξε στις αντεπιθέσεις του Παναιτωλικού δεν άργησε να ανοίξει το σκορ. Στο 29΄ ο Αραβίδης έγινε αποδέκτης της μπάλας και αφού ξεμαρκαρίστηκε από τον Μαλή έβγαλε την... ασίστ στον Βιγιάλμπα, με τον Αργεντινό να μη δυσκολεύεται από το κέντρο της περιοχής και σε κενή εστία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι ήλεγξαν το ρυθμό μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και δεν αγχώθηκαν μέχρι το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, ο Παναιτωλικός έψαξε το γκολ της ισοφάρισης, αλλά η καλά στημένη άμυνά της Λαμίας έδωσες τέλος σε κάθε του προσπάθεια. Στο 78΄, μάλιστα, ο Μπιανκόνι, δύο λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, «σφράγισε» τη νίκη για τους γηπεδούχους με πλασέ στην κίνηση μέσα από την περιοχή. Χωρίς εκπλήξεις και ευκαιρίες κύλησαν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να μπαίνει «με το δεξί» στα Play Out.

Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)

Κίτρινες: Σκόνδρας, Μπουλούλης - Ντάουντα, Μαλής

ΛΑΜΙΑ: Κάχριμαν, Σκόνρας, Αντέτζο, Βύντρα, Βάντερσον, Νιάς (76΄ Δημούτσος), Μπεχαράνο (87΄ Πλιάτσικας), Βασιλόγιαννης (76΄ Μπιανκόνι), Ρόμανιτς, Βιγιάλμπα (55΄ Μπουλούλης), Αραβίδης (55΄ Καραμάνος).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Φερνάντεθ, Τζανακάκης, Μαλής, Σίεστεντ (46΄ Λιάβας), Κέβιν (71΄ Λουσέρο), Τσιγγάρας (72΄ Αριγιμπι), Ντίας, Ρόσα, Μουνιέ (72΄ Μπαϊροβιτς), Άλβαρες, Ντάουντα (83΄ Ντουάρτε).