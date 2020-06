Πολιτική

Ελλάδα και Κύπρος “μπλόκαραν” την τουρκική προεδρία στον ΟΗΕ

Διπλωματική νίκη της Αθήνας και της Λευκωσίας έναντι της Άγκυρας...

Σε μια ενέργεια με διπλωματική σημασία προχώρησαν η Αθήνα και η Λευκωσία έναντι της Άγκυρας, σε μια εποχή έντασης εξαιτίας της κλιμακούμενης τουρκικής επιθετικότητας.

Συγκεκριμένα, για τις 17 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί τρεις εκλογές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών: Η πρώτη είναι η αναπλήρωση των πέντε θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η δεύτερη αφορά την αναπλήρωση 18 νέων μελών (από τα συνολικά 54) για το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ενώ η τρίτη έχει να κάνει με την εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος έχει θητεία ένα χρόνο.

Φέτος, ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Τούρκος Βολκάν Μποζκίρ, πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ανώτερος διπλωμάτης.

Κανονικά, η διαδικασία εκλογής του προέδρου γίνεται μέσω επιδοκιμασιών, κατά τη διάρκεια της σχετικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Φέτος, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αποφασίστηκε να υιοθετηθεί η «σιωπηλή διαδικασία» που καλεί τα κράτη μέλη μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 72 ωρών, να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με την εκλογή.

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία αυτή, Ελλάδα, Κύπρος και Αρμενία απέρριψαν την υποψηφιότητα της Τουρκίας. Υπενθυμίζεται πως οι σχέσεις Αρμενίας - Τουρκίας δεν είναι οι καλύτερες, καθώς η Άγκυρα αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Μοιραία, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού καλείται να διενεργήσει ψηφοφορία για την προεδρία. Εάν τελικά εκλεγεί ο Μποζκίρ, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΗΕ, που η Τουρκία αναλαμβάνει αυτό το συμβολικό πόστο. Ο Μποζκίρ θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα είναι στη προεδρία 12 μήνες, σε μια χρονική συγκυρία που οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας δεν είναι οι καλύτερες.