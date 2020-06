Κόσμος

Συρία: πολύνεκρες συγκρούσεις δυνάμεων του Άσαντ με τζιχαντιστές

Οι δυνάμεις της Δαμασκού κατάφεραν να αποκρούσουν τις επιθέσεις ομάδας τζιχαντιστών που συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

Περισσότεροι από 40 στρατιώτες και τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στη βορειοδυτική Συρία, όπου οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος απέκρουσαν την επίθεση μιας τζιχαντιστικής ομάδας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στα συριακά μέτωπα από το 2011.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μαχητικά βομβάρδισαν πολλά χωριά στην περιοχή αυτή, που ελέγχεται από τους αντάρτες, για πρώτη φορά αφότου σταμάτησαν οι συγκρούσεις, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, πριν από τρεις και πλέον μήνες. Η εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν η Μόσχα και η Άγκυρα τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες σημειώνονταν σποραδικές συγκρούσεις στην επαρχία Ιντλίμπ και τις όμορες περιοχές, που συνιστούν το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών στη Συρία.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η Χούρας αλ Ντιν, μια μικρή ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, μαζί με άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις, εξαπέλυσαν επίθεση σε δύο χωριά που ελέγχονται από τη Δαμασκό, στη ζώνη του Σάχελ αλ Γαμπ, στη βορειοδυτική Χάμα, μια επαρχία που συνορεύει με εκείνη του Ιντλίμπ. Από τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 19 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων και 22 τζιχαντιστές, σύμφωνα με τον Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, τον διευθυντή του Παρατηρητηρίου. Οι τζιχαντιστές κατόπιν αποσύρθηκαν από τα δύο χωριά.

Η Χούρας αλ Ντιν αποτελείται από περίπου 1.800 άνδρες, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και κάποιοι ξένοι. Μερικές φορές μάχεται στο πλευρό της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, του πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Στις 3 Ιουνίου ρωσικά μαχητικά εξαπέλυσαν επιδρομή σε θέσεις των τζιχαντιστών στα σύνορα των επαρχιών Χάμα, Ιντλίμπ και Λαττάκειας. Αυτά ήταν τα πρώτα πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις μετά από διάστημα τριών μηνών στην περιοχή αυτή.