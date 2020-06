Κοινωνία

Πυκνώνουν τα δρομολόγια του μετρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μειώνονται οι χρονοαποστάσεις στις ώρες αιχμής...

Πυκνώνουν ακόμη περισσότερο, από αύριο 9/6, τα δρομολόγια των συρμών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ, τις ώρες αιχμής οι χρονοαποστάσεις θα μειωθούν στα 4,5 λεπτά από τα 5 λεπτά που είναι σήμερα.

Στην γραμμή 2 του μετρό, δρομολόγια θα υπάρχουν ανά 4,5 λεπτά από τις 7.00 έως τις 11.00 το πρωί και από τις 13:30 έως και τις 17:30. Στη γραμμή 3 του μετρό, δρομολόγια ανά 4,5 λεπτά θα υπάρχουν από τις 7.00 έως και τις 17:30. Τις υπόλοιπες ώρες έως και τις 20:30 τα δρομολόγια θα είναι ανά 5 επτά και στις 2 γραμμές.

Τέλος, δεν αλλάζουν οι συχνότητες των δρομολογίων τόσο στη γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ) όσο και στο δίκτυο του τραμ.