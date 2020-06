Πολιτική

Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Δεν θα πάρουμε την άδειά σας για την Αγιά Σοφιά

Ο "Σουλτάνος" κάλεσε την Ελλάδα να «μάθει καλύτερα» πού είναι τα όρια της σε σχέση με την Τουρκία...

Νέες απειλές εναντίον της Ελλάδας αλλά και προκλήσεις για την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί έκανε το βράδυ της Δευτέρας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο TRT.

Για την Μεσόγειο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε την Ελλάδα να «μάθει καλύτερα» ποια είναι η δυναμική της χώρας και πού είναι τα όρια της σε σχέση με την Τουρκία.

«Δεν είχαμε σεισμικά ερευνητικά πλοία, ούτε γεωτρήσεις. Τώρα έχουμε τρεις γεωτρήσεις και δύο σεισμικά ερευνητικά σκάφη» σημείωσε για τις δραστηριότητες της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για την Αγιά Σοφιά είπε: «Τώρα μιλούν για την Αγία Σοφία. Λένε δεν θα την μετατρέψετε σε τζαμί. Μήπως είστε άνθρωποι της τουρκικής διοίκησης;. Αυτοί θα το αποφασίσουν. Δεν θα πάρουμε την άδεια από εσάς. Ως κράτος δικαίου, περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά την απόφαση, θα πράξουμε αναλόγως» είπε.



Σε πρωτοσέλιδο άρθρο της τουρκικής εφημερίδας Yeni Safak, γίνεται λόγος ότι στις 2 Ιουλίου αναμένεται η απόφαση για την Αγία Σοφία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, ο σύλλογος «Στήριξης Αρχαίων Μνημείων και Περιβάλλοντος» κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για να εξεταστεί αν στο διάταγμα του 1934 για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας η υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ είναι αυθεντική ή πλαστή.