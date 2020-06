Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Η Σελήνη περνάει στο ζώδιο του Υδροχόου, όπου συναντάει τον Κρόνο. Τι πρέπει να προσέξουμε…

ΚΡΙΟΣ: Πιο άνετη η σημερινή μέρα για σένα, αφού αφήνεις για λίγο στην άκρη τις ευθύνες και τα διεκπεραιωτικά κομμάτια της καθημερινότητας σου και ασχολείσαι με σχέδια, όνειρα και γενικότερα πιο ευχάριστες πτυχές της ζωής. Είναι λοιπόν μια μέρα που ευνοεί τις συναντήσεις με φιλικά σου πρόσωπα και ανθρώπους που σου έχουν λείψει. Καλή επίσης η σημερινή μέρα και για να εκτονώσεις την πίεση που μπορεί να νιώθεις, κάνοντας μία δραστηριότητα που ξέρεις ότι σε ευχαριστεί.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα -όπως και η αυριανή- είναι λίγο πιο πιεστική για εσένα, αφού ειδικά στο ξεκίνημα της έχει άγχος, υποχρεώσεις που απαιτούν από εσένα να τις διαχειριστείς με προσήλωση, αλλά και κάποιες διαφωνίες που ίσως ανάψουν λίγο τα αίματα. Φέρσου έξυπνα, γιατί ακόμα και ένα παιχνίδι που φαίνεται να μοιάζει χαμένο στο τέλος μπορεί να γυρίσει και να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για εσένα και σε επαγγελματικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Πιο ευχάριστη η σημερινή μέρα για εσένα, αφού σου δημιουργεί και τη διάθεση, αλλά και τις ευκαιρίες για να κυκλοφορήσεις, για να κάνεις μια δραστηριότητα εκτός σπιτιού και να περάσεις το χρόνο σου ευχάριστα παρέα με ανθρώπους που σου φτιάχνουν το κέφι. Από την άλλη, είναι μια μέρα που ευνοεί το να ασχοληθείς με τη δουλειά σου, κάποια μελλοντικά σχέδια που μπορεί να έχεις κατά νου, αλλά και θέματα που μπορεί να αφορούν την εξέλιξη σου, όπως η ενασχόληση με ένα νέο αντικείμενο, όπως π.χ. μια ξένη γλώσσα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει εξελίξεις σε κάποια οικονομικά ζητήματα ή σε μια άλλη ανάγνωση είναι καλό να ασχοληθείς οικειοθελώς με τις οικονομικές σου υποθέσεις, αφού η Σελήνη από τον 8ο ηλιακό σου οίκο ευνοεί τη σωστή διαχείριση τους. Αν θέλεις λοιπόν σήμερα -και αύριο- μπορείς να δεις το ενδεχόμενο ενός διακανονισμού ή της ρύθμισης ενός χρέους, ειδικά όσο ο Ερμής παραμένει σε ορθή πορεία στο ζώδιο σου. Κατά τ’ άλλα, υπάρχουν ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, αλλά… σιγά το νέο που σου είπα…

ΛΕΩΝ: Η Σελήνη απέναντι σου σήμερα και αύριο, γεγονός που μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία σε προσωπικό επίπεδο που να σε εντυπωσιάσει, αλλά και το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας ή μιας νέας προοπτικής στη δουλειά σου που φαίνεται να σου αναπτερώνει το ηθικό και να σου ανεβάζει τη διάθεση. Παρόλ’ αυτά και χωρίς να θέλω να σου το χαλάσω, θα σου πρότεινα να μη βιαστείς να χαρείς ή να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί είναι μια περίοδος που δε μας αφήνει να τρέφουμε μεγάλες προσδοκίες ούτε στα οικονομικά, αλλά και ούτε στα συναισθηματικά ζητήματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή, αλλά και η αυριανή μέρα μπορεί να κρύβει για εσένα κάποιες ευκαιρίες για αλλαγές είτε στη δουλειά, αλλά είτε και στην καθημερινότητα σου γενικότερα. Ειδικά όμως σήμερα θα μπορούσες να ασχοληθείς με θέματα που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική σου κατάσταση και πρώτος παράγοντας για να ασχοληθείς με αυτά τα ζητήματα που στη ροή μιας ρουτίνας μπορεί να τα υποτιμάς, είναι το να βρείς χρόνο να ασχοληθείς μαζί τους. Άρα αν δεν μπορείς να τα χωρέσεις άνετα στο πρόγραμμα σου, προσπάθησε σήμερα να δουλέψεις οργανωμένα για να χωρέσουν με κάθε τρόπο.

ΖΥΓΟΣ: Καλύτερη για εσένα η σημερινή μέρα, τουλάχιστον σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες που τα πράγματα ήταν πιο πιεστικά και σε πολλές περιπτώσεις νιώθεις πως κάτι σου φταίει, αλλά δεν ξέρεις τι! Σήμερα λοιπόν όλα αυτά τα αφήνεις πίσω, αφού είναι πιθανόν είτε κάποιο φλερτ να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον, είτε να βρείς μια ασχολία ή κάποια αθλητική δραστηριότητα που σε βοηθάει να ξεχαστείς ή να εκτονώσεις όλη αυτή την ενέργεια που έχεις συσσωρεύσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάποιο οικογενειακό ή ακόμα και κάποιο αυστηρώς προσωπικό θέμα μπορεί να σε πιέσει περισσότερο σήμερα και αύριο. Όσο δύσκολο κι αν σου φαίνεται το ότι καλείσαι να διαχειριστείς νέες προκλήσεις και αλλαγές καλό θα είναι να βρεις έναν τρόπο να τις συνηθίσεις, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή και υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά… Το να αντιστέκεσαι ή να γκρινιάζεις δε θα σε ωφελήσει σε τίποτα, αφού η ροή των πραγμάτων είναι τέτοια που όσο κι αν αντισταθείς θα σε παρασύρει στο πέρασμα της.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Όσο πιέστηκες, πιέστηκες, και αναφέρομαι κυρίως στις προηγούμενες δύο μέρες που μπορεί να ένιωσες τα επίπεδα τους άγχους σου να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Από νωρίς το πρωί σήμερα υπάρχει μια μεταστροφή στη διάθεση σου, αφού κάποιο τηλεφώνημα, μια τυχαία συνάντηση ή ακόμα και μια νέα ενδιαφέρουσα νέα γνωριμία μπορούν να σου φτιάξουν το κέφι και να ξεχάσεις το τι προηγήθηκε. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να θελήσεις να πραγματοποιήσεις και μια αγορά που θα συμβάλλει κι αυτή προς αυτή την κατεύθυνση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί η σημερινή μέρα να σε αναγκάζει να ασχοληθείς με οικονομικά θέματα που σε κάποια σημεία τους κρύβουν πληγές, όμως σίγουρα είναι προτιμότερο από το “μαρτύριο” στο οποίο σας υποβάλλει τα τελευταία -πολλά- χρόνια η Σελήνη όταν συναντάει τον Πλούτωνα στο ζώδιο σου και σε αναγκάζει να ρίξεις οινόπνευμα σε κανονικές πληγές, όχι σαν αυτές που κρύβουν τα οικονομικά σου. Και για να επανέλθω σε αυτά, σήμερα μπορεί να προκύψουν πολύ θετικές εξελίξεις σε επαγγελματικά θέματα που θα δώσουν ανάσες και στην τσέπη σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα και αύριο στο ζώδιο σου μια σχετική πίεση θα τη νιώσεις, κυρίως όμως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποια ξαφνικά μικροπροβλήματα και μικροατυχήματα, γι’ αυτό προσπάθησε να είσαι όσο πιο προσεκτικός και συγκεντρωμένος γίνεται. Μια κυκλοθυμία και κάποια σκαμπανεβάσματα στη διάθεση σου είναι πιθανά, ωστόσο δε μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις, επομένως μην τους δώσεις περισσότερη σημασία απ’ όσο πραγματικά αξίζουν.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα έχει ένα κάπως πιο επιβαρυμένο πρόγραμμα με ευθύνες και υποχρεώσεις που σε αναγκάζουν να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου και να διαχειριστείς με προσοχή την ενέργειά σου προκειμένου να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Το σημαντικό ερώτημα που καλείσαι να απαντήσεις είναι τί απ’ όλα αυτά κάνεις κατ’ επιλογή και τί από τύψεις κι ενοχές. Αν υπάρχουν πράγματα που δεν τα επιλέγεις συνειδητά είναι πολύ πιθανό σήμερα να αποτύχεις ή να κάνεις κάποιο ξέσπασμα που θα έχει χειρότερα αποτελέσματα.

Πηγή: Astrologos.gr