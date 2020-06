Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Μικρή αύξηση στον αριθμό θυμάτων το τελευταίο 24ωρο

Στο ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν περισσότερα από 250 νέα κρούσματα του ιού.

Άλλοι 16 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες στη Γερμανία, ενώ εντοπίστηκαν 252 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν πως ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού μέχρι εδώ έχει φθάσει τους 8.690 νεκρούς επί συνόλου 184.445 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Οι αριθμοί αυτοί είναι υψηλότεροι από αυτούς που κατέγραφε το ινστιτούτο την προηγουμένη (6 θάνατοι και 214 θάνατοι αντίστοιχα), χωρίς πάντως η αύξηση να είναι μεγάλη.