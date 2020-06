Κόσμος

Αποθήκη έγινε παρανάλωμα του πυρός (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη, λίγο αφού οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο, λόγω καιρικών συνθηκών.

Μάχη έδωσαν ισχυρούς ανέμους, οι πυροσβέστες, με τις φλόγες που είχαν ξεσπάσει σε αποθήκη στο Λος Άντζελες, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες.

Η Εθνική Υπηρεσία Μετεωρολογίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για τις περιοχές, ότι βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο για φωτιά.

Στην ίδια περιοχή με την αποθήκη καταστράφηκαν από τη φωτιά τρεις εγκαταστάσεις και οι κάτοικοι έξι σπιτιών αναγκάστηκαν να τα εκκενώσουν.

Στο βόρειο Λος Άντζελες, από την άλλη, πτητικά μέσα μάχονταν όλη τη νύχτα για τη φωτιά που ξέσπασε σε πλαγιά.