Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: πέθανε ο θρύλος Τόνι Νταν

Ένας από τους παίκτες που είχε αφήσει ιστορία στους «κόκκινους διαβόλους» έφυγε από τη ζωή.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τόνι Νταν έφυγε σε ηλικία 73 ετών. Ο Ιρλανδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε αφήσει ιστορία στους «κόκκινους διαβόλους», καθώς είχε αγωνιστεί σε 535 παιχνίδια, επίδοση που τον φέρνει στην 8η θέση των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές.

Ο Νταν αγωνίστηκε 13 χρόνια στη Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ και ήταν στέλεχος του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου που κατέκτησε η ομάδα το 1968. Παράλληλα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας κι ένα κύπελλο.

Μετά τη Γιουνάιτεντ συνέδεσε το όνομά του και στην Μπόλτον όπου αγωνίστηκε για έξι χρόνια.