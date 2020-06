Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Ένας άνθρωπος στο συγχρωτισμό μπορεί να μολύνει μέχρι 80 (βίντεο)

Πραγματικότητα η πιθανότητα για τοπικά lockdown. Ατομική ευθύνη και καθημερινή εκτίμηση για την πραγματοποίηση των πτήσεων.