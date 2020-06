Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 14.000 οι θάνατοι στο Μεξικό

Η Κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για το ότι δεν έγινε επαρκής αριθμός τεστ ώστε να διαμορφωθεί σαφής εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης.

Το Υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 2.999 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό να φθάνουν τους 120.012.

Κατά την ίδια πηγή, ο συνολικός απολογισμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 αυξήθηκε σε 14.053, γεγονός που σημαίνει πως σημειώθηκαν 354 νέοι θάνατοι σε 24 ώρες.

Το Μεξικό των 127 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η χώρα της Λατινικής Αμερικής που κατατάσσεται δεύτερη σε αριθμό θανάτων εξαιτίας της πανδημίας, μετά τη Βραζιλία των 210 εκατομμυρίων κατοίκων.

Όπως σημειώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καταγγέλλει η αντιπολίτευση και παραδέχεται η κυβέρνηση, στο Μεξικό δεν γίνεται επαρκής αριθμός τεστ ώστε να διαμορφωθεί σαφής εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης.

Εν τω μεταξύ, ο Μεξικανός Πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ διαβεβαίωσε ότι είναι καλά και δεν θα υποβληθεί σε τεστ για να εξακριβωθεί εάν έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 επειδή δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, παρά τη μόλυνση δημόσιου λειτουργού με τον οποίο είχε συναντήσεις συχνά.

«Δεν θα υποβληθώ σε εξέταση διότι δεν έχω συμπτώματα. Ευτυχώς, πάω καλά και φροντίζω τον εαυτό μου», τόνισε ο 66χρονος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, στην οποία συμμετείχε συχνά ο Σοέ Ροβλέδο, ο διευθυντής του Μεξικανικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), η μόλυνση του οποίου από τον κορονοϊό έχει επιβεβαιωθεί. Ο Ροβλέδο γνωστοποίησε την Κυριακή μέσω Twitter ότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε πως έχει προσβληθεί και τίθεται σε καραντίνα.

Πάντα σύμφωνα με τον Πρόεδρο Λόπες Ομπραδόρ, «κανένα» μέλος της ομάδας του δεν έχει προβλήματα υγείας.