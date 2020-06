Κοινωνία

Κλείδωσαν τους διαρρήκτες μέσα στην πολυκατοικία (βίντεο)

Στιγμές τρόμου για οικογένεια. Οι κακοποιοί πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν. Τους κατεδίωξαν γείτονες, πριν καταφθάσουν αστυνομικοί.

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας σε γειτονιά της Νέας Σμύρνης. Μία οικογένεια που επέστρεψε στο σπίτι της, γύρω στις 19:30, αντιλήφθηκε πως είχαν μπει διαρρήκτες.

Κλείδωσαν την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας και τηλεφώνησαν αμέσως στην Αστυνομία.

Οι δύο διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν στον κοινόχρηστο χώρο και, μη έχοντας άλλον τρόπο διαφυγής, πήδηξαν από το μπαλκόνι. Απείλησαν με κατσαβίδι τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τράπηκαν σε φυγή. Έγιναν αντιληπτοί από έναν γείτονα, που εκείνη την ώρα έβγαζε βόλτα τον σκύλο του και άρχισε να τους κυνηγάει. Περίοικοι έσπευσαν σε βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασαν μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που συνέλαβαν έναν από τους δύο κακοποιούς.

Πρόκειται για έναν Γεωργιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν χρυσαφικά. Ο συνεργός του αναζητείται.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές: