Οικονομία

Κορονοϊός – Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Καμία ανοχή στους παραβάτες (βίντεο)

Τι είπε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα πρόστιμα και τα “λουκέτα” σε επιχειρήσεις.

«Δεν χρειάζεται πανικός», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω του ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, αλλά και τις εικόνες συνωστισμού που βλέπουν τελευταία το φως της δημοσιότητας.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται παντού, έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις επιχειρήσεων και, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα και “λουκέτα”.

Διαβεβαίωσε πως η Πολιτεία έχει σχέδιο όταν επανεκκινήσει ο τουρισμός και όπου υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, θα παρεμβαίνει.

«Ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, είναι εδώ», υπενθύμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμμόρφωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης με τα μέτρα προφύλαξης.

«Περάσαμε το “Μένουμε Σπίτι” με τον καλύτερο τρόπο. Εάν τηρήσουμε τα μέτρα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια», εκτίμησε, προκειμένου να φθάσουμε στην… αντίπερα όχθη.