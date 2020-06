Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: Λαϊκό προσκύνημα πριν από την κηδεία του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου προσέρχονται στην εκκλησία για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο η δολοφονία του οποίου έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις.

Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν τη ζέστη χθες Δευτέρα στο Χιούστον του Τέξας για να τιμήσουν τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε κατά τη σύλληψή του από τέσσερις αστυνομικούς πριν από δύο εβδομάδες, ένα περιστατικό που έχει προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο κατά της αντιμετώπισης των αστυνομικών προς τους Αφροαμερικανούς και άλλες μειονότητες στη χώρα.

Στο Χιούστον, την πόλη όπου μεγάλωσε ο Φλόιντ, αμερικανικές σημαίες κυμάτιζαν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία Κρήνη της Δοξολογίας. Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να προσκυνήσουν στο φέρετρό του. Κάποιοι φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα “Δεν μπορώ να αναπνεύσω”, τα τελευταία λόγια του 46χρονου πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, ακινητοποιημένος κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν.

Περισσότεροι από 6.300 άνθρωποι πήγαιναν στην εκκλησία επί περισσότερες από έξι ώρες για να αποχαιρετίσουν τον Φλόιντ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν στα νοσοκομεία λόγω θερμοπληξίας.

Ο κυβερνήτης του Τέξας ήταν μεταξύ αυτών που απέτισαν φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ, ενώ στο ναό τηρούνται κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό, κι έτσι μπαίνουν μέσα 15-15 και φορώντας μάσκες και γάντια.

Η περίπτωση του Φλόιντ θυμίζει τον φόνο το 2014 ενός άλλου Αφροαμερικανού, του Έρικ Γκάρνερ, ο οποίος επίσης πέθανε αφού αστυνομικός του έκανε κεφαλοκλείδωμα κατά τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη.

Οι τελευταίες λέξεις και των δύο ανδρών ήταν “Δεν μπορώ να αναπνεύσω”, το βασικό σύνθημα των διαδηλωτών, με τις κινητοποιήσεις σήμερα να εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι τιμούσαν τον Φλόιντ στο Χιούστον, ο 44χρονος Ντέρεκ Σόβιν, ο αστυνομικός που γονάτισε πάνω στον λαιμό του Φλόιντ και κατηγορείται για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, εμφανιζόταν μέσω βίντεο ενώπιον δικαστή στη Μινεάπολις.

Η δικαστής Τζάνις Ρέντινγκ αύξησε το ποσό της εγγύησης για την αποφυλάκιση χωρίς όρους του Σόβιν στο 1,25 εκατομμύριο δολάρια και στο 1 εκατομμύριο με όρους.

Η εγγύηση για κάθε έναν από τους άλλους τρεις αστυνομικούς που ήταν παρόντες στο περιστατικό και κατηγορούνται για συνέργεια στον φόνο του Φλόιντ έχει οριστεί στο ένα εκατομμύριο δολάρια με 750.000.

Και οι τέσσερις έχουν αποπεμφθεί από το σώμα.

Εν μέσω του άγχους και της απόγνωσης που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19, η οποία έχει πλήξει ιδιαίτερα την κοινότητα των Αφροαμερικανών, οι διαδηλώσεις μετά τον φόνο του Φλόιντ τροφοδότησαν το κίνημα Black Lives Matter και έφεραν τα αιτήματα για φυλετική δικαιοσύνη και μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία στην πρώτη θέση της πολιτικής ατζέντας ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

«Ο Τζορτζ ήταν ο πρώτος που όλοι κοίταξαν με θαυμασμό στη γειτονιά, όταν πήρε την υποτροφία για να πάει να παίξει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, όπου ήθελε», είπε ο αδελφός του, ενώ ο μικρός αδελφός του είπε πως «ο Τζορτζ ήταν μια όμορφη ψυχή».

«Μου φαίνεται απίστευτο γιατί κάθε μέρα περιμένω τηλεφώνημά του», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η αναστολή της χρηματοδότησης της αστυνομίας προκαλεί αντιδράσεις

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις εκλογές Τζο Μπάιντεν, που θα αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με συγγενείς του Φλόιντ επί περισσότερο από μία ώρα χθες στο Χιούστον, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μπέντζαμιν Κραμπ.

“Άκουσε, αφουγκράστηκε τον πόνο τους και συμμερίστηκε τον πόνο τους”, δήλωσε ο Κραμπ. “Αυτή η συμπόνοια είχε τεράστια σημασία για την οικογένεια που πενθεί”, πρόσθεσε.

Η ταφή του Φλόιντ αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Στο μεταξύ στην Ουάσινγκτον οι Δημοκρατικοί παρουσίασαν νομοσχέδιο που θα καθιστά την αστυνομική βία ομοσπονδιακό αδίκημα και θα επιτρέπει στα θύματά της αλλά και στις οικογένειές τους να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον των αστυνομικών, τερματίζοντας ένα νομικό δόγμα που στην ουσία παρέχει ασυλία στην αστυνομία.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση του κεφαλοκλειδώματος και απαιτεί τη χρήση καμερών από τους αστυνομικούς, ορίζει νέους κανόνες για τη χρήση θανατηφόρας βίας και διευκολύνει την ανεξάρτητη έρευνα αστυνομικών τμημάτων όπου παρατηρούνται πολλά περιστατικά παραβιάσεων.

Κάποια αστυνομικά τμήματα ήδη αναλαμβάνουν δράση. Χθες η Επιτροπή Αστυνομίας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι το αστυνομικό τμήμα της πόλης συμφώνησε να θέσει αμέσως σε εφαρμογή μορατόριουμ στην εκπαίδευση και τη χρήση κεφαλοκλειδώματος.

Το νομοσχέδιο των Δημοκρατικών δεν ζητεί την κατάργηση των αστυνομικών τμημάτων ή την αναστολή της χρηματοδότησής τους, αιτήματα κάποιων ακτιβιστών.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της αστυνομίας, λέγοντας ότι το 99% των αστυνομικών είναι “καταπληκτικοί, καταπληκτικοί άνθρωποι”.

“Δεν θα ανασταλεί η χρηματοδότηση, δεν θα διαλυθεί η αστυνομία μας”, τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή αξιωματούχων από την ομοσπονδιακή, την πολιτειακή και την τοπική αστυνομία.

Ο Μπάιντεν είναι αντίθετος στην αναστολή της χρηματοδότης της αστυνομίας, όμως στηρίζει “την άμεση ανάγκη” για μεταρρυθμίσεις στο σώμα, επεσήμανε εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας.