Πολιτική

Απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας για γεωτρήσεις και Αγία Σοφία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο “παραλήρημα” του Τούρκου Προέδρου σε τηλεοπτική εκπομπή. “Σόου” με χάρτες για τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο.

Προκλητικό σόου έκανε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης, εκτοξεύοντας απειλές κατά της Ελλάδος.

Κάλεσε μάλιστα την Ελλάδα να καταλάβει «ποια είναι η θέση της» και ποια είναι τα όρια της, ενώ όσον αφορά στην προοπτική μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, είπε πως δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια τους.

Στην εκπομπή που προβλήθηκε από το TRT, ο Ερντογάν παρουσίασε χάρτες με τις περιοχές ευθύνης που συμφώνησε με την κυβέρνηση της Λιβύης, λέγοντας πως ««Η Ελλάδα εκτοξεύει κενές απειλές κατά της Τουρκίας. Θέλω να πω, έχουν επίγνωση σε ποιά χώρα απευθύνονται; Τέτοιου είδους κουβέντες μπορούν να λέγονται για την Τουρκία; Ποιον κοροϊδεύετε; Καλύτερα να μαζευτείτε και να μάθετε τη θέση σας. Εάν δεν ξέρετε τα όρια σας, τότε αυτό που θα κάνει η Τουρκία είναι προφανές».

Όσον αφορά στην Αγία Σοφία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Η Ελλάδα μας λέει τώρα πως η Αγία Σοφία δεν πρέπει να γίνει ποτέ τζαμί. Εσείς κυβερνάτε την Τουρκία ή εμείς; Η Τουρκία δεν θα σας ζητήσει την άδεια για να το κάνει», συμπληρώνοντας πως θα περιμένει την ετυμηγορία του τουρκικού ΣτΕ πριν προχωρήσει τη διαδικασία.

Να αφήσει τα λόγια και να ανοίξει την Αγία Σοφία ως τζαμί, προέτρεψε τον Ερντογάν ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. «Μην εκμεταλλεύεστε και μην ασκείτε πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. Αν πρόκειται να την ανοίξετε, ανοίξτε την», τόνισε ο Φ. Οζτράκ.