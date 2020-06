Πολιτική

Χαρδαλιάς: Χωρίς έκπτωση στην δημόσια υγεία το άνοιγμα της αγοράς

Με μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης συναντήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

«Το άνοιγμα της αγοράς, το οποίο είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, θα πρέπει να συνοδεύεται από κανόνες όπου δεν γίνεται έκπτωση σε κανέναν», υπογράμμισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, απευθυνόμενος στα μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, την ώρα που ενημερώνονταν πώς θα κάνουν τους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

«Η δική σας δουλειά είναι με την παραίνεση, με τις συστάσεις σας, με την ευγένεια που σας διακατέχει και έχετε αποδείξει όλον αυτόν τον καιρό, να συνδράμετε στην προσπάθεια των επιχειρηματιών να ανοίξουν με όρους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει το κράτος σε ακραίες περιπτώσεις να εφαρμόζει τον νόμο και να δίνει και το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι είναι πέρα από αυτόν», επισήμανε.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, «το μέλημά μας, το κύριο, δεν είναι ούτε τα πρόστιμα, ούτε το κυνήγι. Το μέλημά μας είναι σταδιακά, βήμα βήμα, να ανοίξουμε την αγορά, να μπορούν να σταθούν οι επιχειρήσεις, αλλά, ταυτόχρονα, να μην διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προστασία των ευπαθών ομάδων εξακολουθεί να είναι ο στόχος και «ο ιός μπορεί να είναι σε ύφεση, αλλά παραμένει μέσα στις γειτονιές μας, μέσα στις πόλεις μας, μέσα στα χωριά μας, παντού».

Παρών ήταν και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος κάλεσε τη Δημοτική Αστυνομία να συνεχίσει το σημαντικό έργο της και συνεχάρη τον κ. Χαρδαλιά για την «εξαιρετική» δουλειά που κάνει, ευχόμενος «να είναι αχρείαστος».