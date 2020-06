Life

“Special Report”: Η “άγνωστη ιστορία” της Γερμανικής Σχολής την περίοδο του ναζισμού

Μαθητές της Γερμανικής Σχολής και παιδιά από το Λύκειο Διστόμου ταξιδεύουν στο Βερολίνο, εκεί όπου έγιναν κάποιες από τις θηριωδίες των ναζί.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 24:00 «ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Για όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του ‘60 ήταν πιο εύκολο να αντιληφθούν τι είχε συμβεί στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα, καθώς ήταν ακόμα νωπές οι αφηγήσεις των γονιών και των παππούδων τους. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στις αρχές αυτού του αιώνα, η εικόνα για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πιο αφηρημένη. Στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, καθηγητές και μαθητές έχουν αναλάβει μία δύσκολη αποστολή: να ερευνήσουν την πιο σκοτεινή πλευρά της γερμανικής ιστορίας, ψάχνοντας στα μέχρι πρότινος ανεξερεύνητα αρχεία του σχολείου τους.

Το «Special Report» παρακολούθησε, από τον περασμένο Δεκέμβριο, αυτό το μοναδικό ταξίδι των μαθητών στον χρόνο και την αναζήτηση απαντήσεων που θα ρίξουν φως στον ρόλο που έπαιξε η Γερμανική Σχολή, κατά την περίοδο της ανόδου και της παραμονής του εθνικοσοσιαλισμού στην εξουσία.

Ο Τάσος Τέλλογλου και ο οπερατέρ Χρόνης Τσιχλάκης ακολουθούν, ακόμη, τους μαθητές της Γερμανικής Σχολής, αλλά και του Λυκείου Διστόμου, σε μία εκπαιδευτική εκδρομή στο Βερολίνο, όπου επισκέπτονται μνημεία των θηριωδιών του ναζισμού, μεταξύ άλλων και το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ράβενσμπρουκ, όπου βρέθηκε φυλακισμένος μεγάλος αριθμός γυναικών από την Ελλάδα. Τι θα ανακαλύψουν οι μαθητές για το παρελθόν του σχολείου τους και ποια θα είναι τα συμπεράσματά τους για μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας;

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 24:00

