Κορονοϊός: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με Χαρδαλιά και Τσιόδρα

Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι μετά την αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα. Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί.

Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση από τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού των τελευταίων ημερών.

Το πρωί ο πρωθυπουργός είχε τηλεδιάσκεψη με τον Σωτήρη Τσιοδρα, τον Βασίλη Κικίλια και τον Νίκο Χαρδαλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι είναι να επιβληθούν περιορισμοί, ακόμη και lockdown, σε τοπικό επίπεδο, αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες καθώς και απαγόρευση πτήσεων απο κάποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Στην κυβέρνηση βρίσκονται σε εγρήγορση με τους συνεργάτες του πρωθυπουργού να μελετούν προσεκτικά τα στοιχεία, ενώ εδώ και καιρό έχουν καταρτιστεί τα απαραίτητα πρωτόκολλα για την διαχείριση καταστάσεων και τα οποία θα ανεργοποιηθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό ο ΕΟΔΥ επαναφέρει την καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας στην χώρα μας

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και όπως έχουν επισημάνει σε δηλώσεις τους κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείεται να παρέμβουν περιοριστικά σε τοπικό επίπεδο όπου αυτό χρειάζεται ή ακόμη και να απαγορεύσουν κάποιες πτήσεις όπως έγινε πρόσφατα με τις πτήσεις από Ντόχα.

"Δεν έχουμε τελειώσει" με τον κορονοϊό είναι το σήμα που εκπέμπει η κυβέρνηση και ενδεικτικό αυτού είναι οι συνεχείς έλεγχοι των κλιμακίων του ΕΟΔΥ αλλά και το τσουχτερό πρόστιμο στο club στη Μύκονο.

«Δεν χρειάζεται πανικός», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω του ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. Μλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται παντού, έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις επιχειρήσεων και, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα και “λουκέτα”. ιαβεβαίωσε πως η Πολιτεία έχει σχέδιο όταν επανεκκινήσει ο τουρισμός και όπου υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, θα παρεμβαίνει.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νικόλαος Σύψας, σημειώντας πως "ένας άνθρωπος στο συγχρωτισμό μπορεί να μολύνει μέχρι 80 άτομα", ενώ τόνισε πως είναι πραγματιγκή η πιθανότητα για τοπικά lockdown.

Τσακρής: Θα είναι αρκετό το τοπικό lockdown

“Ανησυχούμε λίγο, αλλά χρειάζεται η σύνεση και εγρήγορση” εκτίμησε στον Θέμα 104,6 ο Αθανάσιος Τσακρής, Καθηγητής Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Αναφορικά με την αύξηση των κρουσμάτων, ο κ. Τσακρής τόνισε πως “το άνοιγμα μετά τα lockdown οδήγησε σε αυτή την αύξηση”, όπως συνέβη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συστήνοντας ενημέρωση, “ώστε οι εστίες να αναχαιτιστούν”, αλλά και να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος “ιδίως από τους πιο νέους”. “Πέρα από τον τουρισμό έχει μεγάλη σημασία η δική μας συμπεριφορά” επισήμανε ο Καθηγητής και κατέληξε σχετικά με το ενδεχόμενο τοπικού lockdown ότι “θα δούμε τέτοιες εστιακές εξαπλώσεις. Με τα μέτρα που θα ληφθούν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό επίπεδο. Λογικά, θα είναι αρκετό το τοπικό lockdown”.