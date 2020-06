Life

Πέννυ Μπαλτατζή: Τα σχέδια για το μέλλον και ο γιος της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη τραγουδοποιός μιλά για το εγχείρημα της δημιουργίας του ιδανικού δίσκου μέσω crowdfunding αλλά και για την οικογένειά της