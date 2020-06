Αθλητικά

Στη σέντρα και η La Liga με το ντέρμπι Σεβίλλη-Μπέτις

Ένα ακόμα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιστρέφει. Η La Liga αρχίζει ξανά την Πέμπτη, στις 23:00, με το ντέρμπι της Ανδαλουσίας ανάμεσα στη Σεβίλλη και τη Μπέτις.

Το ισπανικό πρωτάθλημα κάνει επανεκκίνηση μετά από τρεις μήνες και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, αφού τίποτα δεν έχει κριθεί. Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης παλεύουν για τον τίτλο, ενώ μεγάλη μάχη γίνεται για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η νικήτρια των κόρνερ, το πρώτο και το τελευταίο γκολ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία ΟΠΑΠ πολλά ειδικά στοιχήματα για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Στον αγώνα Σεβίλλη-Μπέτις οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στην πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, την νικήτρια των κόρνερ, τα Over/Under κόρνερ, τα συνολικά κόρνερ της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας, τα κόρνερ τριπλής επιλογής και τα Over/Under κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου.

