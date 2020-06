Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μητσοτάκης - Κικίλιας συζήτησαν για την νέα οργάνωση του ΕΣΥ

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τα δεδομένα σχετικά με τον κορονοϊό στη χώρα. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης. Το μήνυμα Χαρδαλιά.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την εξέταση των δεδομένων σχετικά με τον κορονοϊό στη χώρα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα επιδημιολογικά στοιχεία και επισημάνθηκε η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων που έχουν αποφασιστεί ενόψει της σταδιακής επανόδου στη νέα καθημερινότητα. Γι' αυτόν τον λόγο θα υπάρχει εντατικοποίηση των ελέγχων και θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα σε τοπικό επίπεδο, όπου κριθεί αναγκαίο».



Πράλληλα, επισημαίνεται πως «συζητήθηκε επίσης ο τρόπος οργάνωσης του συστήματος Υγείας ενόψει του καλοκαιριού. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Υγείας τις επόμενες ημέρες».



Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΠΥ Μάριος Θεμιστοκλέους και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Χαρδαλιάς: Αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο ιός είναι εκεί έξω

Δεν ήταν έκτακτη, αλλά μια από τις τακτικές, η τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον κορονοϊό, που έγινε στις 10 το πρωί, όπως είπε στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το γραφείο του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, καθώς μόλις είχε ολοκληρωθεί η μεταξύ τους συνάντηση, και όταν βρέθηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων ο υφυπουργός δέχθηκε ερωτήσεις μήπως υπάρχει κάτι ανησυχητικό στην εξέλιξη της πανδημίας και γι αυτό έγινε η τηλεδιάσκεψη.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας απάντησε αρνητικά, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο από την τηλεδιάσκεψη και σημείωσε: «Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε εκτάκτως. Το ότι σταματήσαμε τις προφορικές ενημερώσεις δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα δεν συνεργαζόμαστε για τα ζητήματα αυτά. Πόσο μάλλον που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει προσωπικό ενδιαφέρον και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Αρα, δεν υπάρχει κάποια είδηση, απλά αξιολογούμε τα δεδομένα, χαράζουμε τη στρατηγική, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, βλέπουμε τα ζητήματα που αφορούν στους ελέγχους, τα μηνύματα που δίνουμε και τις προτεραιότητες που βάζουμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αποτελέσει είδηση».

Σε ερώτηση για τα αυξημένα κρούσματα τόνισε πως όταν μιλάμε για αυξήσεις κρουσμάτων πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κι αυτό διότι δεν αφορά στην ποσότητα. Όπως εξήγησε, μπορεί να υπάρχουν 50 κρούσματα σε ελεγχόμενη περιοχή, αλλά δεν μας απασχολούν. Αν, όμως, υπάρχουν 5 κρούσματα τα οποία είναι διάσπαρτα στην κοινωνία, να μην υπάρχουν στοιχεία στην ιχνηλάτηση από που προέρχονται και έτσι να μην μπορούν να "στεγανοποιηθούν", τότε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

«Αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο ιός είναι εκεί έξω. Είναι σε ύφεση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ένα είναι το αντίδοτο, μία είναι η απάντηση στον ιό: Ο καθένας από εμάς να κάνει αυτό που πρέπει σε σχέση με την προσωπική του ατομική προστασία και να ακολουθεί τις οδηγίες, αν χρειαστεί», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση προσανατολίζεται να κηρύξει lockdown σε κάποιες περιοχές, αν χρειαστεί, απάντησε ως εξής: «Ολα αυτά είναι σενάρια. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία γράφουν τι κάνεις σε κάθε περίπτωση. Εμείς τρέχουμε αλγόριθμους σχεδόν κάθε μέρα. Υπάρχουν σενάρια που προβλέπουν και lockdown και οτιδήποτε. Από την πρώτη στιγμή σας έχω πει ότι στη διαχείριση μιας πανδημίας με τα χαρακτηριστικά αυτά υπάρχουν σενάρια τα οποία είναι είτε υπερτοπικού χαρακτήρα είτε εθνικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει σε μια φάση στην οποία δεν συζητάμε ποτέ για οριζόντια σενάρια και πάντα μιλάμε για υπερτοπικού χαρακτήρα σενάρια.

Σχετικά με τα κρούσματα στον Εχίνο της Ξάνθης και το ενδεχόμενο να υπάρξουν περιοριστικά μέτρα εκεί ο υφυπουργός είπε ότι «είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί».

Τόνισε πως είναι σε επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές και διευκρίνισε πως δεν είναι παραπάνω κρούσματα, αλλά κρούσματα που βγαίνουν συνεχόμενα. «Εχουμε πλήρη εικόνα, πλέον, των χωροταξικών δεδομένων και μαζί με τις τοπικές αρχές θα πάρουμε μικρά ή μεγάλα μέτρα, χωρίς ανησυχία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο μαζική και σφαιρική άποψη για την εξέλιξη του ιού στην περιοχή», παρατήρησε ο κ. Χαρδαλιάς.