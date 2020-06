Οικονομία

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι κατά προτεραιότητα σε φορολογικές υποθέσεις

Τι αναφέρουν οι οδηγίες Πιτσιλή προς τους αρμοδίους των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ Α' τάξεως.

Οδηγίες προς τους ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και των Δ.Ο.Υ Α' τάξεως σχετικά με τις υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα δίνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εισπραξιμότητας με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Μεταξύ των υποθέσεων που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα είναι οι φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, όσες εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα καθώς και 10 κατηγορίες υποθέσεων ο έλεγχος των οποίων ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη ολοκληρώνεται άμεσα. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι εξής:

1. Υποθέσεις από εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

2. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018 (Α' 5και 8).

3. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

4. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο).

5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis και τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 της παρούσας.

7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018(Α' 5 και 8).

8. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

9. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών(ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, υποθέσεις του άρθρου 1 περίπτωση 12 υποπερίπτωση Α.2.γ της υπ' αρ.Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β' 2743) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ,όπως ισχύει και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α'77), όπως ισχύει.

10. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.