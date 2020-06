Κόσμος

Πλημμύρες και καταστροφές στην Κίνα (εικόνες)

Νεκροί, εκτοπισμένοι και τεράστιες καταστροφές, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Πλημμύρες σε σπίτια και καλλιέργειες προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κίνα.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες.

Από τις 2 Ιουνίου, οπότε και άρχισαν οι βροχές, έχουν χάσει τη ζωή τους εννέα άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η κακοκαιρία στην νοτιανατολική Κίνα θα συνεχιστεί.

Η Πολιτεία έχει στείλει συνεργεία σε όλη τη χώρα, τα οποία εργάζονται πυρετωδώς για να αποτρέψουν τις πλημμύρες, καθώς υπήρξε προειδοποίηση για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας.