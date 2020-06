Κοινωνία

Ο νομός με τις περισσότερες παραβάσεις στους δρόμους του

Σε ποιους δρόμους σημειώθηκαν οι περισσότερες παραβάσεις στο οδικό δίκτυο. Η περιοχή με τους δύο νομούς.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων, σε όλη την επικράτεια.

Την προηγούμενη βδομάδα (1 έως 7 Ιουνίου 2020) κλιμάκια αστυνομικών των Υπηρεσιών Τροχαίας, ενημέρωσαν τους οδηγούς και πραγματοποίησαν σχετικούς ελέγχους, “δίνοντας προτεραιότητα” στις παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, από (960) συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη την χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά (24.446) οχήματα και βεβαιώθηκαν (556) για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και (580) παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (224), του Ηρακλείου (82), της Θεσσαλονίκης (66), των Χανίων (58), της Β’ Δωδεκανήσου (42) και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (36).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.