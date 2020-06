Κοινωνία

Ποινικά δικαστήρια: “Πονοκέφαλος” ο επαναπροσδιορισμός υποθέσεων που ματαιώθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπερνούν τις 30.000 οι αδίκαστες υποθέσεις, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Στις 22 Ιουνίου όταν χτυπάει το καμπανάκι επανέναρξης των δικών, οι διοικήσεις των δυο μεγαλύτερων δικαστηρίων της χώρας θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια εξόχως προβληματική κατάσταση με τις χιλιάδες υποθέσεις που ματαιώθηκαν εξαιτίας κορονοϊού και θα πρέπει τώρα να επαναπροσδιοριστούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το capital.gr, από τις 13 Μαρτίου μέχρι τις 22 Ιουνίου που θα επαναλειτουργήσουν πλήρως τα δικαστήρια οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν θα ξεπεράσουν τις 30.000 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και τις 4.500 στο Εφετείο της πρωτεύουσας. Για αυτές, βάσει και της τελευταίας ΚΥΑ, προβλέπεται οίκοθεν επαναπροσδιορισμός της συζήτησης κάθε υπόθεσης που ματαιώθηκε δηλαδή χωρίς “αναβολόσημο” για τους διαδίκους.

Παραγραφές

Γι’ αυτό άλλωστε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέτεινε το δικαστικό έτος έως τις 15 Ιουλίου, ενώ έφερε πιο μπροστά την επανέναρξή του, την 1η Σεπτεμβρίου, μειώνοντας κατά περίπου έναν μήνα τις δικαστικές διακοπές.

Ουσιαστικά θα επιχειρηθεί δηλαδή να “χωρέσουν” σε αυτά τα διαστήματα όσο περισσότερες αδίκαστες υποθέσεις γίνεται, αλλά και πάλι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. Προτεραιότητα βέβαια θα δοθεί σε όσες κινδυνεύουν με παραγραφή ή έχουν 18μηνα προσωρινής κράτησης.