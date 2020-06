Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πόσο εύκολη είναι η μετάδοσή του μέσω επιφανειών στα σπίτια

Τι δείχνει μια νέα γερμανική μελέτη.

Οι μολυσμένες με κορονοϊό επιφάνειες μέσα στα σπίτια φαίνεται να παίζουν μικρό ρόλο στη μετάδοση της νόσου Covid-19, σύμφωνα με μια νέα γερμανική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Ρικάρντα Σμιτχάουζεν του Πανεπιστημίου της Βόννης, που έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv (δεν έχει υπάρξει ακόμη κανονική επιστημονική δημοσίευση), σύμφωνα με το "Nature", αναζήτησαν ίχνη του κορονοϊού SARS-CoV-2 σε 21 νοικοκυριά σε συνθήκες καραντίνας, καθώς σε όλα είχε βρεθεί τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας διαγνωσμένο με Covid-19. Τα μοριακά τεστ των ερευνητών έδειξαν ότι οι 26 από τους συνολικά 43 ενηλίκους των 21 νοικοκυριών (ποσοστό 60%) είχαν μολυνθεί με τον ιό.

Από την άλλη, βρέθηκε το γενετικό υλικό (RNA) του ιού μόνο στο 3% των δειγμάτων (σε τέσσερις από τις συνολικά 119 επιφάνειες) που ελήφθησαν από τα αντικείμενα που πιάνει κανείς συχνότερα, όπως τα πόμολα, καθώς επίσης στο 15% των δειγμάτων από τα σιφόνια στις τουαλέτες. Οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν στο εργαστήριο να καλλιεργήσουν μολυσματικό ιό από το ιικό RNA κανενός δείγματος, πράγμα που πιθανώς σημαίνει ότι ο ιός στις επιφάνειες δεν ήταν πια μολυσματικός, αν και οι ερευνητές ανέφεραν ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν την πιθανότητα μετάδοσης μέσω των επιφανειών.

Οι Γερμανοί ερευνητές εκτιμούν πάντως ότι η άμεση μετάδοση του ιού μέσω αεροσταγονιδίων που εισπνέονται, είναι πιθανότατα η κυριότερη οδός μετάδοσης, χωρίς να αποκλείουν και την πιθανότητα λοίμωξης μέσω των μολυσμένων λυμάτων, κάτι που ζητούν να διερευνηθεί περαιτέρω.

Μια δεύτερη βρετανική έρευνα από επιστήμονες του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις "Journal of Hospital Infection", βρήκε ότι το γενετικό υλικό ενός ιού που είχε αρχικά εντοπισθεί στο κάγκελο ενός κρεβατιού του νοσοκομείου Great Osmond Street, μέσα σε δέκα ώρες είχε εξαπλωθεί γρήγορα και εντοπίσθηκε σχεδόν στα μισά δείγματα από μια πτέρυγα και παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον πέντε μέρες.