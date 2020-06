Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αγκαλιές και φιλιά σε τουλάχιστον... ένα χρόνο από τώρα

Σε τουλάχιστον έναν χρόνο θα αγκαλιαστούμε πάλι χωρίς τον φόβο του κορονοϊού, προβλέπουν οι περισσότεροι Αμερικανοί επιδημιολόγοι.

Χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της «νέας κανονικότητας» που έχει επιβάλει η πανδημία Covid-19. Πότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι η καθημερινή ζωή θα επιστρέψει στις παλιές γνώριμες συνήθειες; Όχι και τόσο γρήγορα, εκτιμούν οι Αμερικανοί επιδημιολόγοι, ιδίως με την προοπτική ενός δεύτερου επιδημικού κύματος.

Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι ειδικά για τις χειραψίες και τις αγκαλιές, καθώς επίσης για να πάνε σε συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, γάμους ή κηδείες, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ακόμη ένας χρόνος. Μερικοί, μάλιστα, δεν σκοπεύουν να ανταλλάξουν ποτέ ξανά, με κανέναν, χειραψίες και αγκαλιές!

Οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» έκαναν μία μεγάλη έρευνα, ρωτώντας την προσωπική γνώμη 511 επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων σχετικά με το πότε προβλέπουν ότι θα μπορούν να επαναληφθούν 20 καθημερινές δραστηριότητες. Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι για αρκετό καιρό οι δραστηριότητες σε ανοιχτό χώρο και σε μικρές ομάδες χωρίς συνωστισμό θα είναι ασφαλέστερες, καθώς επίσης ότι οι μάσκες θα είναι αναγκαίες ακόμη για πολύ χρόνο.

Μερικοί δήλωσαν ότι θα πρέπει να απέχει κανείς από σχεδόν όλες τις παλιές καθημερινές συνήθειες, μέχρι να βρεθεί και να γίνει ευρέως διαθέσιμο ένα εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, ενώ άλλοι θεωρούν πως θα πρέπει να αποφεύγονται δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους μέχρι να υπάρξει εμβόλιο.

«Σιχαίνομαι να εργάζομαι από το σπίτι, αλλά νομίζω ότι η εργασία σε κλειστό χώρο μαζί με άλλους είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε η Σάλι Πιτσιότο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, η οποία προτιμά να περιμένει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν επιστρέψει στο γραφείο της.

Το 42% των 511 ερωτηθέντων επιστημόνων δήλωσαν ότι θα κάνουν τουλάχιστον έναν χρόνο για να πάνε σε γάμο ή κηδεία, ενώ το 41% τρεις έως 12 μήνες και μόνο το 17% προτίθεται να το κάνει φέτος το καλοκαίρι. Το 42% δεν σκοπεύει να ανταλλάξει χειραψίες ή αγκαλιές με φίλους πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, το 39% θα το κάνει μέσα στους επόμενους τρεις έως 12 μήνες, το 14% αυτό το καλοκαίρι και το 6% ποτέ ξανά στη ζωή του! Περίπου αντίστοιχα είναι τα ποσοστά όσον αφορά τις εξόδους με κάποιον ή κάποια που δεν ξέρει κανείς καλά.

Περισσότεροι από τους μισούς (52%) θα συνεχίσουν να φοράνε συχνά μάσκα τουλάχιστον για άλλον έναν χρόνο και το 40% για τρεις έως 12 μήνες ακόμη. Σχεδόν δύο στους τρεις (64%) δεν έχουν σκοπό να πάνε σε αθλητικό αγώνα, συναυλία ή θεατρικό έργο πριν περάσει τουλάχιστον ένα έτος, το 32% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες και μόνο το 3% είναι οι τολμηροί που σκοπεύουν να το κάνουν φέτος το καλοκαίρι.

Σχεδόν ο ένας στους πέντε (18%) δεν προτίθεται να γυρίσει στο γραφείο του (που μοιράζεται με άλλους) πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, το 54% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες, το 27% θα γυρίσουν στη δουλειά τους φέτος το καλοκαίρι, ενώ το 1% δεν θέλει πια να δουλέψει ποτέ ξανά στο γραφείο. Το 40% δεν θα πάνε σε κλειστό γυμναστήριο πριν περάσει τουλάχιστον ένα έτος, το 42% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες, το 14% θα ξεκινήσουν να ασκούνται φέτος το καλοκαίρι, ενώ το 4% δεν έχει καμία όρεξη να πάει ποτέ ξανά σε γυμναστήριο.

Το 37% δεν θα ταξιδέψει ξανά με αεροπλάνο πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, το 44% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες και μόνο το 20% θα το κάνουν φέτος το καλοκαίρι. Το 39% δεν θα επισκεφθούν ηλικιωμένο συγγενή ή φίλο στο σπίτι του πριν περάσουν τουλάχιστον 12 μήνες, το 41% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες και μόνο το 20% θα το κάνουν αυτό το καλοκαίρι. Το 28% δεν θα φάνε έξω σε εστιατόριο πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, το 56% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες και μόλις το 16% θα κάνουν εξόδους για φαγητό φέτος το καλοκαίρι.

Το 19% δεν θα πάνε σε κουρείο ή κομμωτήριο πριν περάσει ένα έτος (φοβούνται την κοντινή επαφή πρόσωπο με πρόσωπο), το 39% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες και το 41% θα το κάνουν το καλοκαίρι. Το 11% θα αποφύγουν να πάνε επίσκεψη σε γιατρό (αν δεν είναι επείγον) πριν περάσουν 12 μήνες, το 29% πριν περάσουν τρεις έως 12 μήνες, ενώ το 60% θα το κάνουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο.