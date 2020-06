Πολιτική

Στην Σαντορίνη ο Μητσοτάκης για το “άνοιγμα” του τουρισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα πάει στο κυκλαδίτικο νησί ο Πρωθυπουργός. Τι ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να μεταβεί το Σάββατο στη Σαντορίνη, ενόψει του «ανοίγματος» του τουρισμού, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο νησί των Κυκλάδων συνδέεται με το «άνοιγμα» του τουρισμού, στο πλαίσιο της άρσης των μέτρων, όπως είπε ο κ. Πέτσας.

Αναφερόμενος στην πανδημία o Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε ότι η υγεία και η ασφάλεια για όλους αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα. «Δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία" διαβεβαίωσε. Απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να λάβει νέα περιοριστικά μέτρα, εκτός από τοπικά lockdown.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο, Τετάρτη, στη Βουλή, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, την Παρασκευή θα μιλήσει εκ νέου στη Βουλή, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», αυτή τη φορά απαντώντας σε ερώτηση αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, για τις επιπτώσεις της πανδημίας