Πολιτική

“Ελλάδα 2021”: συνάντηση Αγγελοπούλου – Τσίπρα

Συζητήθηκε η πορεία της προετοιμασίας και των εργασιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις το 2021.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Κουμουνδούρου: κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε για την πορεία της προετοιμασίας και των εργασιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις το 2021.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συζήτησε με την κυρία Αγγελοπούλου σκέψεις και προτάσεις για την ενίσχυση της προσπάθειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνονται.

Μετά το τέλος της συνάντησης, η κυρία Αγγελοπούλου και σύμφωνα με ενημέρωση από την επιτροπή «Ελλάδα 2021», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Αλέξη Τσίπρα, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Ενημερώσαμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με τη συνέντευξη Τύπου, ενημερώνουμε τώρα και τα κόμματα. Όλοι με αυτοπεποίθηση θα γιορτάσουμε το 2021. Όσα συνέβησαν στην Ελλάδα έχουν μεγάλη σημασία. Η Ελλάδα είναι όρθια και αυτό ας το δούμε σαν ένα παράθυρο για το μέλλον, για την προετοιμασία της χώρας τα επόμενα χρόνια».

Επίσης, σε ανάρτησή της στα social media, η κυρία Αγγελόπουλου ανέφερε: Με τον κ. Αλέξη Τσίπρα είχαμε σήμερα μια ουσιαστική συζήτηση. Τον ενημέρωσα για τα σχέδια της Επιτροπής και άκουσα με ενδιαφέρον τις απόψεις και τις προτάσεις του. Στόχος της Επιτροπής, να αναζητήσει συγκλίσεις και να αναδείξει όσα ενώνουν τους Έλληνες. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κυρία Αγγελοπούλου ανέφερε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι στόχος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» είναι να τιμήσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με ένα τρόπο που θα δώσει χαρά και περηφάνια σε όλους τους Έλληνες. Τόνισε δε ότι στην κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή θα ενημερώνει και θα συνεργάζεται με όλα τα πολιτικά κόμματα και όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» θα έχει τις επόμενες ημέρες τις ακόλουθες συναντήσεις:

- Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ώρα 1.30 μ.μ: Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, στο γραφείο της, στη Βουλή.

- Πέμπτη, 11 Ιουνίου, ώρα 5.00 μ.μ: Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στα γραφεία του κόμματος, στον Περισσό.